Voormalige bergkoning uit Vuelta trekt na liefst elf jaar poort achter zich dicht bij Cofidis en gaat naar Arkéa-Samsic

Liefst elf jaar lang kon Cofidis op hem rekenen, onder meer om bergtruien na te jagen in rittenkoersen. In 2013 was Nicolas Edet zelfs de bergkoning in de Vuelta. Vanaf volgend jaar rijdt hij voor een andere Franse formatie: Edet gaat naar Arkéa-Samsic.

Sinds het begin van zijn carrière als profrenner, is Nicolas Edet renner van Cofidis. Hoogtepunten tot dusver waren zijn zes eindzeges in bergklassementen, onder andere in de Vuelta van 2013 en Parijs-Nice van 2020. Edet won ook de Ronde van de Limousin in 2018 en droeg in de Vuelta van 2019 één dag de rode leiderstrui.

NOOD AAN VERANDERING

Op zijn 33ste verandert Edet dus toch nog van ploeg: hij ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Arkéa-Samsic. "Ik voelde een nood aan verandering. Ik wilde buiten mijn comfortzone gaan. Ik wilde mezelf nieuwe uitdagingen geven en iemand vinden die naar me luistert. Dit was het geval met Emmanuel Hubert, de general manager van Arkéa-Samsic."

De twee kennen elkaar al jaren en gaan nu dus samenwerken. "Verschillende keren was een samenwerking al dichtbij, maar het gebeurde nooit. Nu was het het goede moment. Ik kijk er naar uit om in 2022 te beginnen werken met de staff, mijn nieuwe ploegmaats en de kopmannen in de ploeg."