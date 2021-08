Al twee ritzeges voor Roglic, maar Sloveen beseft dat er nog heel wat zit aan te komen: "De beslissende etappes moeten nog komen"

Primoz Roglic heeft indruk gemaakt in de elfde etappe van de Vuelta. De Sloveen knalde iedereen opnieuw uit het wiel en pakte zo zijn tweede ritzege in deze editie van de Ronde van Spanje.

Roglic staat nog wel steeds op de derde plaats in het algemeen klassement achter Eiking en Martin, maar de Sloveense renner van Jumbo-Visma is wel de absolute topfavoriet om de eindwinst binnen te halen.

Roglic gaf meer uitleg op de website van Jumbo-Visma. "Het was een zware dag. Kort, maar erg heet. Gelukkig had ik op het einde nog genoeg energie over om vandaag te winnen. Het is altijd leuk om een etappe te winnen. De finish van vandaag paste bij mij en het was een leuke uitdaging",

"We zullen het algemeen klassement dag per dag evalueren. De beslissende etappes moeten nog komen. Het is nog een lange weg en de beste zal winnen", legde Roglic uit op de website van de Nederlanse wielerformatie.