Ben Hermans pakt de overwinning in spannende tijdrit in Tour Poitou-Charentes en schuift aanzienlijk op in klassement

Wie een goed klassement ambieerde, moest in de tijdrit toeslaan. Ben Hermans had daar blijkbaar wel zijn zinnen op gezet in de Tour Poitou-Charentes. Hermans zette van Mont-sur-Gesnes naar Loudun nipt de beste tijd neer. In het klassement komt hij zo ook onder de mensen te staan.

Tot dusver hadden we drie sprints gekregen in de Tour Poitou-Charentes, de meest recente donderdagochtend nog. De tijdrit ging dus sowieso het klassement een nieuw beeld geven. Hermans gaf zich voluit: bij het doorkomen aan het tussenpunt aan 12,1 kilometer had hij al de op dat moment beste tijd. Ook aan de finish zette hij een nieuwe toptijd neer met 27'55".

WINST MET 1 SECONDE

Het verschil met de Brit John Archibald was aan de aankomst wegeteld één seconde. Aan het tussenpunt was Archibald nog 14 seconden trager. Hij had dus in het tweede gedeelte aardig wat goedgemaat, maar het was nog altijd Hermans die de beste tijd had. Het was afwachten of één van de laatste renners aan de aankomst wel nog onder zijn tijd zouden duiken.

Dat gebeurde niet meer: de ritzege was wel degelijk voor Ben Hermans! In het klassement neemt Connor Swift de leiderstrui over van Elia Viviani. Hermans duikt bijna de top tien in, maar staat wel nog altijd 59 seconden achter de nieuwe leider.