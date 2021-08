EF Education-Nippo verliest na haar kopman nog een renner in de Vuelta

EF Education-Nippo heeft opnieuw afscheid moeten nemen van een renner in de Vuelta. In de zevende etappe moest haar kopman Hugh Carty al opgeven en nu is daar ook Simon Carr bijgekomen.

Simon Carr is nog maar 22 jaar oud, maar met de Vuelta was hij wel al aan zijn tweede grote ronde bezig dit seizoen. Eerder had hij namelijk ook de Giro gereden, die hij wel kon uitrijden. Nu heeft Carr echter moeten opgeven in de Ronde van Spanje. Volgens Wielerflits had Carr namelijk heel wat verwondingen opgelopen bij verschillende valpartijen. De Brit heeft tijdens de elfde etappe dan ook besloten om uit de Vuelta te stappen.