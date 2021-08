Evenepoel geeft na overwinning pluim aan organisatie voor herstart: "Denk dat ik stilletjes aan terug aan het komen ben"

Remco Evenepoel: dat is een ferme naam die op de erelijst van de Druivenkoers komt. Met een herstart die moest plaatsvinden na een neutralisatie, was dit zeker een editie die bij zal blijven. Niet enkel daarom, ook vanwege de 60 kilometer lange solo van Evenepoel.

"Het was immens lastig. Het was het plan van het team om op de tweede keer de Bekestraat de boel open te gooien. Het bleek meteen de goede aanval te zijn", gaf Evenepoel in het flashinterview aan hoe zijn aanval tot stand kwam. "Daarna was het 'blijven gaan'. Ook toen het verschil van 1 minuut naar 30 seconden ging, bleef ik er in geloven, omdat ik wist dat ze achteraan ook op de limiet zaten."

Dan kwam er dat veelbesproken moment: vanwege een brandende auto werd de koers stilgeleged. "Ik kreeg ook koud door daar te wachten door het voorval met die brandende auto. Ik denk dat dat voor niemand deugd heeft gedaan. Ik had er geen goed oog meer op. Het peloton kon weer gegroepeerd gaan rijden en een beetje herstellen."

NA HERSTART NOG 30 KILOMETER

Over de manier waarop de koers hervat werd, was Evenepoel wel te spreken. "De herstart is heel correct gegaan. Ze hebben mij 35 seconden gegeven, wat ook de voorsprong was. Een pluim voor de organisatie om de koers zo goed te laten herstarten. Dan was het een nog een goeie dertig kilometer. Het is gelukt, dat is het voornaamste. Ik denk wel dat ik stilletjes aan terug aan het komen ben."

GOED INGEDEELD

Dat moet wel, als je in dit deelnemersveld zo'n lange inspanning kan afronden. "Het rondje voor het WK-rondje was een moordend tourtje. Ik wist dat ik een kans had als ik de Bekestraat kon overleven met een halve minuut. Ik begon uiteindelijk weer uit te lopen. Dat wil toch zeggen dat ik goed ingedeeld heb en niet stilgevallen ben. Dit doet echt deugd."