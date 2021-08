Geen klassementsambities meer bij Fabio Aru na maagproblemen: "Nu gaan we voor de etappes!"

Fabio Aru maakte de voorbije dagen een goede indruk, maar de Italiaan zou volgens zijn ploeg nu kampen met maagproblemen. Daardoor had de renner het ook een pak lastiger op de steile muur op het einde van de elfde etappe.

Aru geeft echter niet op en wil nu vol voor ritoverwinningen gaan in deze Vuelta. "Het is teleurstellend om er niet meer bovenaan bij te zijn in het algemeen klassement, maar we geven nooit op en nu gaan we voor de etappes!", aldus Aru op de Twitterpagina van Team Qhubeka NextHash.

Tough day out for @FabioAru1 at @lavuelta.



Stomach issues over the last few stages left him without the strength needed to follow the GC guys today.



"It's dissapointing to be out of the overall but we never give up & now we will go for stages! #Ubuntu" - Aru