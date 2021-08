Intermarché-Wanty-Gobert kiest voor vier landgenoten in de Druivenkoers

Intermarché-Wanty-Gobert heeft woensdag haar selectie bekendgemaakt voor de Druivenkoers in Overijse. Zo zijn vier landgenoten van de partij voor de Belgische wielerformatie. Aimé De Gendt, Ludwig De Winter, Baptiste Planckaert en Pieter Vanspeybrouck zijn van de partij.

Daarnaast heeft Intermarché-Wanty-Gobert ook Biniam Grmaye, Andrea Pasqualon en Taco van der Hoorn geselecteerd voor de Belgische eendagswedstrijd. Zo is de Italiaan Pasqualon één van de mannen om in de gaten te houden.

The team won the @Druivenkoers 🍇 4x in a row & will be lining up with strong contenders again this season!



🇧🇪 @AimeDeGendt

🇧🇪 @DeWinterLudwig

🇪🇷 @GrmayeBiniam

🇮🇹 @AndreaPasqualon

🇧🇪 Planckaert

🇳🇱 @TacovanderHoorn

🇧🇪 @VsbPieter



Read our preview👉 https://t.co/DbAaI0MIMj #VDO21 pic.twitter.com/glZKgNGxV9