OFFICIEEL: Otto Vergaerde verlaat Alpecin-Fenix en vervoegt bij zijn nieuwe ploeg vrienden Stuyven en Theuns

Otto Vergaerde was de voorbije jaren een hele nuttige renner bij Alpecin-Fenix, zeker in het klassieke werk. Aan die periode bij Alpecin-Fenix komt dit jaar een einde, want vanaf 2022 is Vergaerde renner van Trek-Segafredo. Vergaerde tekende voor twee jaar.

"Ik heb niet getwijfeld om naar Trek-Segafredo te gaan", zegt Otto Vergaerde op de site van zijn volgende werkgever. "Het is de juiste stap. Mijn vriendschap met Jasper Stuyven en Edward Theuns is een goede basis om vanuit te vertrekken. Maar ik ben vooral klaar voor een nieuwe ervaring." Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière Bij Trek-Segafredo zien ze Vergaerde als een belangrijke werkkracht voor de klassiekers. "Ik weet dat ik bij een ambitieuze groep kom voor de koersen in het Noorden, mijn favoriete terrein. Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Een belangrijke kans om te leren en beter te worden." Wat verwacht Vergaerde er zelf van? "Mijn verwachting is om eerst en vooral het vertrouwen van de ploeg waard te zijn. Ik wil een betrouwbare helper zijn voor de kopmannen in de klassiekers. Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn om Jasper Stuyven en Mads Pedersen de best mogelijke steun te bieden."