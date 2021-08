Pascal Ackermann pakt meteen de overwinning in de Ronde van Duitsland, Lampaert 4de in een groepssprint

Ook in Duitsland zijn ze aan het koersen. De vlakke rit naar Schwerin werd gewonnen door Ackermann, die in de ronde van zijn thuisland dus meteen succes oogstte. Vlak achter de pure sprinters behaalde Yves Lampaert een mooie ereplaats.

Met Alex Colman van Sport Vlaanderen-Baloise gaf een Belg mee kleur aan de openingsetappe. Gingen mee in de vlucht: Huppertz, Jageler, Knole, Uhlig en Wolf. Uhlig waaide wel weer terug tot in het peloton en werd als eerste opnieuw ingerekend.

Hoewel de hoge temperaturen ver te zoeken waren, leek de voorsprong van de vijf leiders wel te smelten als sneeuw voor de zon bij het aanvatten van de finale. Wolf, Knolle en Huppertz zetten wel nog even door, terwijl Colman en Jageler enkele lengten toegaven. De sprintersploegen wilden de vluchters ook niet te vroeg terugnemen - anders zouden er nieuwe uitvallen komen - en lieten die drie vooraan dus toch nog wat spartelen.

ULTIEME POGING HUPPERTZ TEVERGEEFS

De drie Duitsers smeten zich helemaal en bleven taai weerwerk bieden. Huppertz ging er nog alleen vandoor in een ultieme poging om het peloton voor te blijven. Op 3,5 kilometer van het einde was ook zijn verhaal voorbij. Anderhalve kilometer verderop was er achteraan een valpartij. Er bleef zo maar een beperkte groep over.

Wie wel nog goed gepositioneerd zat, kon wel sprinten voor de zege. Selig vervulde zijn taak als lead-out prima en dan kon zijn ploegmaat Ackermann aangaan. Het werd een duel tussen hem en zijn landgenoot Bauhaus. Ackermann haalde het, voor Bauhaus en Haller. Lampaert werd knap vierde.