Valpartij in Tour Poitou-Charentes heeft zware gevolgen voor Oostenrijker: hij heeft drie ribben gebroken

In de Tour Poitou-Charentes is de Oostenrijker Matthias Brändle zwaar ten val gekomen. Daardoor lijkt Brändle nu een tijdje zijn fiets aan de kant te moeten laten staan, want hij heeft drie ribben gebroken.

Matthias Brändle zal geen goede herinneringen overhouden aan de Tour Poitou-Charentes. HIj is woensdag namelijk ten val gekomen in de Franse rittenwedstrijd. Volgens Wielerflits heeft hij daarbij drie ribben gebroken. Opnieuw een renner dat Israel Start-Up Nation verliest in de Tour Poitou-Charentes. Eerder moest namelijk ook al Rudy Barbier opgeven, omdat de Fransman in de eerste etappe al ten val was gekomen.