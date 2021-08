🎥 Alexander Kristoff sterkste in Duitsland na lastige finale

Alexander Kristoff heeft de tweede etappe van de Ronde van Duitsland gewonnen. De sterke Noor haalde het na een lastige finale nipt voor thuisrijders Bauhaus en Ackermann.

De etappe van vandaag in de Ronde van Duitsland bracht de renners van Sangerhausen naar Ilmenau, goed voor 180 kilometer koers met vooral een lastig slot. Vanaf de renners halfweg waren, ging de weg bijna constant licht hellend tot aan de finish. Op 10 en 5 kilometer van die aankomst lag er nog een puist van 900 meter aan 6% gemiddeld, ideaal voor de punchers.

Louis Vervaeke zat mee in de vlucht van de dag en sprokkelde bergpunten maar in de finale van de etappe kon hij niet opboksen tegen het opkomende peloton. Op de eerste passage van de helling gaf Dylan Teuns een snok aan het peloton maar scheuren deed het niet.

Oorlog in finale

Bij de laatste passage probeert Marco Haller het peloton te mennen met ploegmaat Teuns in het wiel. Met ook nog Phil Bauhaus had Bahrain-Victorious veel mogelijkheden om de etappe te winnen.

Zimmermann van Intermarché Wanty-Gobert kwam als eerste over de top na een stevige aanval maar een trosje renners met onder andere Dylan Teuns en Nils Politt zaten in het wiel van de Duitser. in de afdaling kwamen er meer renners terug en werd het duidelijk dat een grote groep voor de overwinning zou sprinten.

In een tricky finale kreeg UAE toch een lead-out op poten voor Alexander Kristoff. De Noor leek overruled te worden door Bauhaus maar ging op de finish toch nog op en over de Duitse sprintbom. Bauhaus eindigde zo net als gisteren op de tweede plaats, leider Ackermann eindigde op de derde plaats.

