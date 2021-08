Fabio Jakobsen doodeerlijk na lossen trein: "Ik had de benen niet om te sprinten"

Een opvallend beeld in de Ronde van Spanje vrijdag. De sprintvoorbereiding leek perfect te gaan voor Fabio Jakobsen maar plots moest de groene trui lossen in de laatste kilometers.

Ook etappewinnaar en ploegmaat Florian Sénéchal wist in het flashinterview na de etappe niet goed wat er aan de hand was met kopman Jakobsen. "Ik dacht dat hij zei een lekke band te hebben", klonkt het.

Dat blijkt nu niet waar te zijn want Eurosport-journalist Sander Kleikers wist Jakobsen te strikken voor een reactie en de Nederlandse sprintbom was doodeerlijk: niet goed genoeg.

"Er ontstond een gat en ik probeerde dat nog te dichten, maar dat lukte niet. Ik had de benen niet en gaf via de radio door dat Sénéchal mocht sprinten", was de eerste reactie van Jakobsen.

Geen derde ritoverwinning dus voor Jakobsen maar in de strijd voor de groene trui sluipt hij wel verder weg van dichtste belager Cort aangezien hij als eerste doorkwam aan de tussensprint.