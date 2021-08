Geen Van der Poel in Benelux Tour: "Voorlopig geen reden om aan deelname WK en Parijs-Roubaix te twijfelen"

Zijn ploeg Alpecin-Fenix kondigt aan dat Van der Poel niet aan de start komt van de Benelux Tour, een koers die hij vorig jaar nog won. "Mathieu van der Poel hoopte om zijn titel in de Benelux Tour te verdedigen, maar zal jammer genoeg moeten passen. Door rugproblemen heeft Van der Poel in de voorbije weken niet optimaal kunnen trainen."

Zijn programma kan dus niet afgewerkt worden zoals voorzien. "De Benelux Tour komt te vroeg. Zijn aangepaste training en programma voor de komende maanden zal opgemaakt worden op basis van zijn herstel. Voorlopig is er geen reden om te twijfelen aan zijn deelname aan het WK en Parijs-Roubaix."

Unfortunately @mathieuvdpoel won't be able to defend his title at the @BeneluxTour 🇧🇪🇳🇱🇱🇺



His adjusted schedule for the coming months will be announced later, according to his recovery. pic.twitter.com/kZouIT4MhK