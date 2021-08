Ook bondscoach niet blind voor recente prestaties Remco Evenepoel: "Uiteraard komt zijn naam in beeld"

Met zeges in Denemarken en de Druivenkoers lijkt Evenepoel er weer door te komen. Bondscoach Sven Vanthourenhout moet oordelen of de renner van Deceuninck-Quick.Step ook WK-rijp is. Evenepoel komt alleszins in aanmerking voor een WK-selectie, laat Vanthourenhout verstaan.

De bondscoach kan ook moeilijk anders dan vaststellen dat het opnieuw de goede kant uitgaat met Evenepoel. "Het is natuurlijk fijn om te zien dat alles weer gunstig evolueert en dat wat hij onderneemt weer in zijn juiste plooi valt", zegt Vanthourenhout in HLN. "Uiteraard komt zijn naam opnieuw in beeld als ik straks mijn selectie moet maken."

GESPREKKEN VOEREN IN BENELUX TOUR

Wat nog niet wil zeggen dat de selectie al binnen is. Vanthourenhout heeft al duidelijk gemaakt dat hij veel belang hecht aan wat straks in de Benelux Tour gebeurt. "Daar zal ik ook zijn en ik zal er met renners praten, ook met Evenepoel. De Druivenkoers winnen is mooi. Maar het is geen WK over meer dan 260 kilometer en er kwam geen WK-deelnemersveld aan de start."

Het grotere plaatje is wel positief: het gaat weer in stijgende lijn bij Evenepoel en dat is met een WK in het vooruitzicht niet onbelangrijk. "Evenepoel bevestigt wat hij in Denemarken heeft getoond en dat vind ik belangrijk."