WK wielrennen in België zal doorgaan zonder Alberto Bettiol

Alberto Bettiol zal niet één van de Italiaanse troeven zijn op het WK wielrennen in België in september. Bettiol moet dat WK aan zich laten voorbijgaan. Een acute ontsteking van de dikke darm houdt hem dit najaar weg uit ons land.

In La Gazzetto dello Sport licht Alberto Bettiol toe wat er aan de hand is. "Geen WK voor mij, ik heb een ontstoken dikke darm. Die had ik vorige winter al. Toen ik na de Olympische Spelen ging trainen in Livigno, speelde die weer op. We hebben met de ploeg meteen besloten dat ik de Vuelta niet zou rijden."

GEMISTE KANS

Bettiol beseft dat het niet deelnemen aan het WK met aankomst in Leuven voor hem een gemiste kans is. "Het parcours lag me perfect. Ik wilde er kost wat kost bij zijn, want ik voel me thuis in de Belgische koersen." Dat bewees hij in 2019 door het winnen van de Ronde van Vlaanderen. Een volgend groot succes op Belgische bodem zal voor een ander jaar zijn.

De ritwinnaar uit de Giro van dit jaar wil vooral de rest van zijn carrière niet in het gedrang brengen. "De komende drie seizoenen in mijn loopbaan zijn cruciaal. Het is van essentieel belang om in die jaren niet met fysieke moeilijkheden te kampen."