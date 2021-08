OFFICIEEL: Arkéa-Samsic haalt Franse sprinter in huis

Arkéa-Samsic heeft nog eens van zich laten horen op de transfermarkt in het wielrennen. De ploeg heeft met Hugo Hofstetter namelijk een sterke sprinter in huis gehaald. Hofstetter komt over van Israel Start-Up Nation.

Een nieuwe sprinter voor Arkéa-Samsic. De Franse ploeg, die onder meer ook Nairo Quintana in haar rangen heeft, heeft namelijk Hugo Hofstetter binnengehaald. Hofstetter is een 27-jarige Franse sprinter. Hofstetter komt over van Israel Start-Up Nation en daar behaalde hij enkele mooie overwinningen. Zo won hij in 2020 onder meer Le Samyn. Dit jaar werd hij onder meer vijfde in Le Samyn en tweede in de eerste etappe van de Ronde van Wallonië. Ravis de te compter au sein de notre effectif en 2022, Hugo.



Bienvenue à toi.https://t.co/UU4Sl0yg8f pic.twitter.com/sPATKYXtlW — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 27, 2021