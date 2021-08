Eiking gaat met rode leiderstrui de tweede rustdag in van de Vuelta: "Erg trots dat ik na twee weken aan de leiding sta"

Op de site van Intermarché-Wanty-Gobert gaf Odd Christian Eiking meer uitleg. "Ik wil de hele ploeg bedanken, want dankzij hun fantastische koersen heb ik de rode trui kunnen behouden tot het einde van de tweede week van de Vuelta. Zonder de ploeg zou ik niet in deze positie hebben kunnen blijven aan het einde van zo'n veeleisende etappe", legde de Noor uit.

"Aan het einde van de afdaling hoefde ik alleen maar naar mijn belangrijkste concurrenten te kijken en de finish te bereiken. Ik ben erg trots dat ik na twee weken aan de leiding sta van de Ronde van Spanje en ik wil alle mensen bedanken die ons steunen!", aldus Eiking.

