Klassementsrenner van Trek-Segafredo wordt sterker en wil in de laatste week van de Vuelta opnieuw in de top 10 komen: "Het geeft mij vertrouwen voor de derde week"

Giulio Ciccone staat voorlopig op de twaalfde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta, maar de Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo hoopt de komende dagen nog op te schuiven

Zondag eindigde Ciccone op een knappe vijfde plaats, maar opschuiven in het klassement lukte niet, want alle andere klassementsrenners zaten in zijn wiel. "Ik heb een goed gevoel na het voorbije weekend. Ik voel mij goed en dat geeft vertrouwen voor de derde week", aldus Ciccone in een reactie bij zijn ploeg Trek-Segafredo.

Ciccone had zondag graag al tijd teruggepakt op zijn concurrenten. "Ik had wat tijd teruggenomen op mijn tegenstanders en zo wat plaatsen opgeschoven in het algemeen klassement, maar zowel zaterdag als zondag gaf geen kansen om actie te ondernemen."