Oliver Naesen heeft vertrouwen in WK-selectie: "Ik weet dat bondscoach al zeker was, maar..."

De WK-koorts stijgt stilaan naar een hoogtepunt. Heel wat renners mikken op een selectie voor het WK in eigen land.

Oliver Naesen rekent zichzelf daar niet bij. “Ik kan niet verwachten dat ik het WK zal rijden”, zegt hij aan La Dernière Heure. “Ik verdien het gewoon niet.”

Toch mag de selectie volgens Naesen nog niet helemaal vastliggen, zeker niet wat Evenepoel betreft. “Ik weet dat Sven Vanthourenhout al zeker was, maar met wat Evenepoel deze week heeft laten zien, is het onmogelijk dat hij er niet bij zal zijn.”

Nu het WK in ons land gereden wordt mag het doel volgens Naesen niet anders zijn dan de wereldtitel te pakken. “Ik moet terug naar mijn ware niveau om deel te nemen aan dit grote evenement, want wat ik de afgelopen weken heb laten zien is niet genoeg", besluit Naesen.