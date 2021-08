Opvallend: Wereldkampioen Esports en Olympisch zilver in Tokio wordt stagiair bij Deceuninck-Quick-Step

Deceuninck-Quick-Step heeft een opvallende renner aangenomen als stagiair. De Belgische wielerploeg gaat namelijk samenwerken met Jason Osborne. De Duitser is wereldkampioen Esports in het wielrennen en in het roeien pakte hij nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

Jason Osborne is zeker geen onbekende naam in de sportwereld. De Duitser is namelijk wereldkampioen Esports in het wielrennen en in het roeien pakte hij nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio. Hij werd ook wereldkampioen in het roeien.

Dit seizoen zal Osborne nog een paar wedstrijden in actie komen voor Deceuninck-Quick-Step, want de Belgische wielerploeg heeft hem een kans aangeboden als stagiair. Deceuninck-Quick-Step maakte het nieuws zelf bekend.