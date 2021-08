Tim Merlier heeft meteen overwinning beet in Benelux Tour en is zo uiteraard ook de eerste leider

Sterke prestatie van Tim Merlier in de Benelux Tour. De Belg van Alpecin-Fenix was namelijk de sterkste van de kopgroep in de eerste etappe. Zo is onze landgenoot uiteraard ook de eerste leider.

Van start tot finish was het echt koers in de Benelux Tour. Op het einde bleef namelijk een klein elitegroepje over, waarbij wel alle topsprinters aanwezig waren. Zij gingen onder elkaar uitmaken wie de eerste overwinning zou binnenhalen. Wie er niet bij was, was Remco Evenepoel. Onze landgenoot moest op een cruciaal moment van fiets wisselen. In de voorbereiding op de massasprint trok Jasper Stuyven op uitstekende wijze de sprint aan voor Mads Pedersen, maar de Deen kwam er niet helemaal uit. Wie er wel uitkwam, was Tim Merlier. Onze landgenoot haalde het uiteindelijk ook voor Bauhaus en Hodeg.