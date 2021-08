Tim Merlier zeer tevreden na zege in Benelux Tour: "Een mooie overwinning voor de ploeg"

Tim Merlier is uitstekend begonnen aan de Benelux Tour. Onze landgenoot was de snelste in de sprint van een elitegroepje. De renner van Alpecin-Fenix haalde het voor Bauhaus en Hodeg.

Na de wedstrijd gaf winnaar Tim Merlier uiteraard een reactie. "Het is een mooie overwinning voor de ploeg. Ik had al snel door dat ik in de sprint gewoon mijn eigen ding moest doen en uiteindelijk heeft het goed uitgepakt", legde onze landgenoot uit bij Sporza.

Tim Merlier had daarnaast ook lovende woorden voor één van zijn ploegmaats, want Gianni Vermeersch heeft het uitstekend gedaan als knecht. "Gianni reageerde echt op alles. Hij was de ideale man bij mij in de finale."