Fabio Jakobsen enorm gelukkig na derde ritzege in Vuelta: "Ik ben over the moon"

Fabio Jakobsen is op dreef in de Vuelta. De Nederlander heeft vandaag namelijk zijn derde ritzege geboekt in de Spaanse rittenwedstrijd. Vandaag is het zijn verjaardag, wat deze zege natuurlijk extra speciaal maakt.

Uiteraard was Fabio Jakobsen zeer gelukkig na de etappe. Zijn reactie staat bij Sporza te lezen. "Ik ben over the moon. Ik ben super gelukkig en ik wil dan ook zo hard mogelijk van deze zege genieten", legde de Nederlander uit. Volgens Jakobsen hebben we vandaag echt The Wolfpack gezien. "Ik was gelost, maar dankzij mijn ploeg kon ik nog terugkeren. Ik hoefde ook alleen maar kort te sprinten, dus ik heb deze overwinnig volledig aan mijn ploegmaats te danken", aldus Jakobsen.