Odd Christian Eiking gaat de laatste week van de Vuelta in als leider: "Het is nu al een groot succes!"

Met nog één week te gaan in de Ronde van Spanje hebben we nog steeds een verrassende leider in het algemeen klassement. Odd Christian Eiking begint vandaag namelijk met de rode trui aan de laatste dagen in de Vuelta.

Odd Christian Eiking hoopt de rode leiderstrui zo lang mogelijk vast te houden. "Als kopman van de Ronde van Spanje ben ik gegroeid als renner, en hetzelfde geldt voor mijn ploegmaats. Tot nu toe zijn we er samen in geslaagd om de situatie onder controle te krijgen. Ik voel me elke dag beter en ik ben omringd door een sterk en gemotiveerd team om deze positie te verdedigen", legde Eiking uit bij zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

"Hoe dichter we bij Santiago de Compostela komen, hoe meer vertrouwen ik heb. De rode trui pusht ons om onszelf te verbeteren en misschien kunnen we blijven verrassen. Het zal ongetwijfeld moeilijk worden om de trui te verdedigen in het hooggebergte. Als ik hem niet kan behouden, zal ik blijven strijden. Met Louis Meintjes hebben we een goede kandidaat om in de top 10 te eindigen. Wat er ook gebeurt tijdens deze derde week, onze Vuelta is nu al een groot succes!" aldus Odd Christian Eiking.