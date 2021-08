OFFICIEEL: ex-ritwinnaar in de Vuelta verlaat AG2R Citroën Team voor avontuur bij andere Franse ploeg

AG2R Citroën Team zal vanaf volgend seizoen niet meer op Alexis Gougeard kunnen rekenen. De renner verlaat de Franse wielerploeg namelijk voor een avontuur bij B&B Hotels p/b KTM.

Geen Alexis Gougeard meer bij AG2R Citroën Team volgend seizoen. De 28-jarige Fransman heeft een goed periode achter de rug bij de Franse wielerploeg, want in 2015 won hij onder meer een rit in de Ronde van Spanje.

Nu gaat Gougeard bij een andere Franse ploeg aan de slag, want B&B Hotels p/b KTM heeft hem aangetrokken. De ploeg maakte zelf het nieuws bekend op sociale media. De Fransman tekende een contract voor twee seizoenen.