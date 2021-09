Eén landgenoot in de kopgroep in de Benelux Tour

Vandaag staat de derde etappe in de Benelux Tour op het programma. Normaal wordt het een massasprint, maar vijf renners proberen de sprint te ontlopen. Daar is één landgenoot bij.

Vijf renners hebben gekozen voor een avontuur in de vlucht van de dag. Er zit één landgenoot in de kopgroep, want Thimo Willems is van de partij. Willems is een renner van Sport Vlaanderen Baloise.

De meest bekende naam in de groep, is ongetwijfeld Luke Durbridge van Team BikeExchange. Ook Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty-Gobert), Mathias Jorgensen (Movistar) en Samuele Battistella (Astana - Premier Tech) zijn van de partij.