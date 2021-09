Egan Bernal heeft geprobeerd in de zeventiende etappe, maar Roglic was te sterk: "Ik genoot van elke kilometer"

Sterke prestatie van Egan Bernal in de Ronde van Spanje. De Colombiaan kon lang mee met Primoz Roglic, maar op de laatste klim is hij toch gekraakt, waardoor hij in het groepje achter Roglic terecht kwam.

Egan Bernal legde op de website van INEOS Grenadiers uit dat hij vandaag eindelijk goede benen had. "Ik probeerde gewoon van mijn dag te genieten, dat is alles. Vandaag in de ochtend hadden we een plan in de bus, maar in mijn hoofd dacht ik gewoon te genieten. Ik heb veel geleden tijdens deze Vuelta, maar vandaag had ik eindelijk de benen. Ik wilde de wedstrijd hard maken en dat deed ik. Ik genoot van elke kilometer, zelfs als het zwaar was", aldus Bernal.

"Ik was blij om deel uit te maken van de winnende zet van Roglic. Hij was moedig. Ik had niets te verliezen maar hij was eigenlijk de leider in de wedstrijd en hij ging met mij mee. Hij was de sterkste vandaag en ik ben blij voor hem", legde de renner van INEOS Grenadiers uit.