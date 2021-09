Is de Vuelta voorbij? Een overzicht van het nieuwe, algemene klassement

We hebben een nieuwe (oude) leider in de Vuelta. Primoz Roglic heeft in de zeventiende etappe namelijk de Ronde van Spanje naar zijn hand gezet. Zijn voorsprong in het klassement op zijn eerste achtervolger is al meer dan 2 minuten.

Primoz Roglic heeft indruk gemaakt in de zeventiende etappe. De Sloveen van Jumbo-Visma won de etappe met anderhalve minuut voorsprong op zijn dichtste belagers en daardoor is hij ook de nieuwe leider in het klassement. Enric Mas blijft zijn eerste achtervolger, maar de Spanjaard van Movistar moet al 2 minuten en 22 seconden prijsgeven. De derde plaats is voor Miguel Angel Lopez, de ploegmaat van Mas. Hij volgt op 3 minuten en 11 seconden. Op de vierde plaats vinden we een uitstekend rijdende Jack Haig. Hij staat op 3 minuten en 46 seconden van Roglic, terwijl Guillaume Martin op de vijfde plaats staat op 4 minuten en 16 seconden van de Sloveen. Op de plaatsen 6 en 7 is het INEOS Grenadiers-duo Egan Bernal en Adam Yates terug te vinden. Bernal staat op 4 minuten en 29 seconden, Yates op 4 minuten en 45 seconden. De top 10 wordt verder aangevuldt met Kuss (5 minuten en 4 seconden), Großschartner (6 minuten en 54 seconden) en Mäder (6 minuten en 58 seconden). Opvallend: op de elfde plaats staat Odd Christian Eiking. De Noor was tot voor deze etappe de leider in de Vuelta, maar na de koninginnenrit is hij dus weggezakt tot net buiten de top 10. Hij volgt op 7 minuten en 59 seconden van Roglic.