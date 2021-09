Is Remco Evenepoel vandaag nog te zien in de Benelux Tour? Dinsdag was er nog heel wat onzekerheid bij onze landgenoot

Remco Evenepoel had enkele uitstekende weken achter de rug, maar in de Benelux Tour lijkt het toch niet te lopen zoals hij zelf zou willen. In de eerste etappe verloor hij door een botsing bijna een minuut en in de tijdrit haalde hij niet zijn niveau door ziekte.

Binnenkort staat het Europees Kampioenschap op het programma in het Italiaanse Trento en dus is het nog maar de vraag of Evenepoel vandaag nog wel zal starten in de Benelux Tour. Hij dacht er dinsdag namelijk aan om misschien uit de wedstrijd te stappen om zo uit te zieken en te herstellen voor het EK. Voor het algemeen klassement moet Evenepoel het alvast niet meer doen. Onze jonge landgenoot van Deceuninck-Quick-Step staat namelijk op de 37e plaats op 1 minuut en 39 seconden van leider Bissegger.