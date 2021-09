Nieuwe kans voor de sprinters in de Benelux Tour? Derde etappe zorgt normaal voor massasprint

Vandaag staat in de Benelux Tour de derde etappe op het programma. Op het einde moeten er drie rondes op een lokaal parcours gereden worden, maar normaal gezien wordt er gewoon een massasprint gereden.

Het peloton start vandaag in Antwerpen, want de start wordt gegeven in Essen. Daar wordt eerst al meerdere rondes gereden op een lokaal parcours en daarna trekken de renners naar het Nederlandse Hoogerheide.

Ook daar worden drie rondes afgewerkt op een lokaal parcours. Het gaat licht bergop, maar normaal gezien moet er na 168 gewoon gesprint worden voor de zege. Kan Tim Merlier zijn tweede ritzege pakken?