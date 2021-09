OFFICIEEL: Jumbo-Visma maakt straffe transfer en plukt ex-wereldkampioen tijdrijden weg bij INEOS Grenadiers

Jumbo-Visma heeft opnieuw stevig uitgehaald op de transfermarkt. De Nederlandse wielerploeg heeft namelijk Rohan Dennis weggeplukt bij INEOS Grenadiers. Dennis is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden.

De 31-jarige Rohan Dennis kan voorlopig een indrukwekkend palmares voorleggen. Zo werd de Australiër al twee keer wereldkampioen tijdrijden, maar hij won ook onder meer al twee ritten in de Vuelta, een rit in de Giro en het eindklassement van de Santos Tour Down Under.

Nu gaat de Australiër een transfer maken, want hij verlaat INEOS Grenadiers. Hij gaat naar een concurrent van de Britse wielerploeg, want Dennis gaat bij Jumbo-Visma aan de slag. Daar wordt hij onder meer ploegmaat van Wout van Aert en Primoz Roglic.