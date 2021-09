Lotte Kopecky eindigt in toptien van eerste etappe in Ceratizit Challenge by La Vuelta

De Ceratizit is een vierdaagse rittenkoers voor vrouwen, WorldTour en georganiseerd als zusterevenement van de Vuelta. De eerste rit over 118 kilometer werd gereden van Estacion de Montana de Manzaneda naar A Rua. Onderweg stond een beklimming van eerste categorie op het programma. Zes vluchters kozen daar het hazenpas. Ze pakten snel een voorsprong van om en bij de twee minuten. In de afdaling naar de finish reed Zwitsers kampioene Marlen Reusser weg. Ze won met een voorsprong van 22 seconden en wordt eerste leider. De Amerikaanse Rivera was tweede, voor de Zwitserse Chabbey en de Nederlandse Rooijakkers. In de sprint voor de ereplaatsen veroverde Belgisch kampioene Lotte Kopecky de zevende plaats.



