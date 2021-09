Het is zeker: Fabio Jakobsen wint zonder ongelukken groene trui in Vuelta

In de eerste grote ronde sinds zijn comeback pakt Fabio Jakobsen meteen een mooie prijs mee naar huis.

De Nederlandse sprintbom van Deceuninck-Quick.Step is na 3 ritzeges en 19 etappes namelijk zeker van de groene sprinttrui in de Ronde van Spanje (als hij de finish haalt zondag).

Jakobsen was al quasi zeker van de groene trui met 250 punten maar mathematisch kon het nog. Eerste achtervolger Primoz Roglic volgt echter al op 88 punten en dat is onoverbruggbaar in de komende twee etappes.

De winnaar van een vlakke etappe krijgt 50 groene punten maar er staat enkel nog een bergetappe en een tijdrit op het menu waarbij de ritwinnaar telkens 20 punten kan pakken. Doe er daar 20 bij van de tussensprint en dan kom je uit op een puntentotaal van 60 punten, niet genoeg om Jakobsen van de troon te stoten.

Eerste sprinter sinds 2014

Sinds de opgave van Jasper Philipsen leek het nog lastig te zullen worden om Jakobsen van de groene troon te stoten. Het werd snel duidelijk dat het een tweestrijd België-Nederland zou worden. Opvallend: het is de eerste keer sinds 2014 met John Degenkolb dat een sprinter de groene trui wint in de Vuelta (dankzij het nieuwe puntensysteem).