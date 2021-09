Leider Roglic reageert opgelucht na koninginnenrit: "Blij dat we uit het hooggebergte zijn"

Primoz Roglic staat een stap dichter bij de eindwinst in de Vuelta. Hij liep zelfs een handvol seconden uit op eerste achtervolger Enric Mas.

De achttiende etappe leverde Roglic een tweede plaats op. Hij eindigde op 14 seconden van ritwinnaar Miguel Angel Lopez en had nog wat voorsprong op Mas en Bernal.

Sterk, maar de Sloveen is vooral opgelucht dat de bergen voorbij zijn. "Vandaag voelde echt als een koninginnenetappe. Het was erg zwaar. Zeker na de inspanningen van gisteren. Ik had het niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik op de slotklim nog iets over had”, zei Roglic achteraf. “We hebben de etappe ook niet hoeven controleren met Bahrain en Movistar die het tempo bepaalden. Hun tempo lag hoog, waardoor de aanvallen die we verwacht hadden uitbleven."

Roglic heeft de eindzege nu binnen handbereik. "Ik ben blij dat we klaar zijn met het echte hooggebergte. We voelen allemaal de inspanningen van de afgelopen twee dagen en de weken daarvoor. Er komen nog moeilijke etappes aan. Zeker die van zaterdag. We moeten scherp blijven."

De Ronde van Spanje eindigt zondag in Santiago de Compostela met een afsluitende tijdrit.