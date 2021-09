Stephan Küng onverwacht nieuwe leider in Benelux Tour: "Zaterdag wordt een zware dag"

Als we u vertellen dat de etappe van vrijdag in de Benelux Tour gewonnen werd door Caleb Ewan, denkt u misschien dat er sprake was van een massasprint. Maar dat is niet helemaal waar.

De renners kregen een heuvelachtig parcours voorgeschoteld met aankomst in Bilzen. Leider Bissegger moest al snel lossen waardoor Kasper Asgreen virtueel leider werd. De Deen van Deceuninck-Quick.Step kreeg in het slot echter te maken met materiaalpecht waardoor ook hij seconden moest toegeven in het klassement. Uiteindelijk werd het Stephan Küng die als leider de dag afsloot.

Voor de Fransman van Groupama-FDJ was het ook een verrassing dat de leiderstrui hem in de schoot geworpen werd: "Het is vrij onverwacht dat ik nu leider ben. Ik probeerde vooraan te blijven en problemen te vermiijden, Bissegger had een slechte dag en Asgreen had mechanische pech. Ik zal nu anders moeten koersen en de anderen proberen volgen", luidt de nieuwe koerstactiek van Küng.

Zwaar slotweekend

Met enkele relatief rustige dagen ligt het zwaartepunt van de Benelux Tour in het weekend, dat beseft de kersverse leider ook. "Zaterdag wordt het heel zwaar met de beklimmingen ronde Houffalize. Jongens als Wellens en Hirschi hebben de kwaliteiten om goed te zijn in de Ardennen", beseft hij.

De slotetappe van zondag vindt dan weer plaats in de Vlaamse Ardennen, iets wat Küng dan weer meer ligt. "Ik voel me goed en kom net terug van een hoogtestage. Als ik zaterdag doorkom, bevind ik me zondag opnieuw op mijn terrein", besluit hij.