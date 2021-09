Herregodts gedwongen tot opgave in Benelux Tour, EK in gevaar voor renner van Sport Vlaanderen-Baloise

Rune Herregodts moest na 10 kilometer al afstappen in de 6e etappe van de Benelux Tour. "De pijn op de ribben was niet meer te harden."

"Ik kwam in de 4e etappe ten val en kreeg een val op de ribben. Uitrijden lukte nog wel maar ik voelde meteen dat er iets niet klopte", doet Herregodts zijn relaas van de val.

Gisteren eindigde Herregods als 135e van 140 deelnemers, een teken aan de wand. "De zaak verergerde alleen maar en ik kreeg last met mijn ademhaling. Vanochtend was de pijn bijna niet meer te harden. Ik vertrok toch nog deze etappe maar het was nutteloos om te blijven rijden", klnkt het.

Hopelijk voor de renner van Sport Vlaanderen-Baloise is de pijn over tegen donderdag. De 23-jarige Herregodts vertegenwoordigt namelijk samen met Remco Evenepoel de Belgische eer op het EK tijdrijden. "Zulke blessures helen het beste door ze tijd te geven. Ik denk dat het wel in orde zal komen", verzekert Herregodts.