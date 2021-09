WK? Parijs-Roubaix? 'Alpecin-Fenix beslist maandag over najaar Van der Poel'

Wat zal het zijn voor Mathieu Van der Poel? Duidelijkheid dringt zich op.

Voorlopig alleen nog maar gespeculeer over de komende koersen van Mathieu Van der Poel. Sinds de Olympische Spelen heeft de Nederlander geen koers meer gereden (in welke discipline dan ook).

HLN meldt dat zijn ploeg Alpecin-Fenix maandag meer duidelijkheid zal scheppen over het najaar van Van der Poel. Met het WK Wielrennen in Vlaanderen 26 september en Parijs-Roubaix een week later staan er nog twee heel belangrijke wegkoersen op het programma. Al lijkt de kans dat het wegseizoen gedaan is voor Van der Poel zeer reëel.