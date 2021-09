Egan gaat kopje onder in de Vuelta: "Ik wil nu gewoon naar huis"

Het was een mooi kijkstuk, de twintigste etappe van de Vuelta. Egan Bernal werd uiteindelijk één van de grote verliezers.

Het was het dagje niet voor Egan Bernal in de twintigste etappe van de Vuelta. De Colombiaan finishte op net geen zeven minuten van ritwinnaar Clément Champoussin.

“Het was echt een hele zware dag. We wilden onze kaarten vroeg op tafel gooien, en vol voor Adam Yates gaan”, vertelt hij aan Eurosport. “De ploeg reed geweldig en dat lukte. Hij kwam in een klein elitegroepje terecht, ik zat daar niet bij. Ik heb mijn best gedaan, en ik denk om eerlijk te zijn dat het beste was voor ons.”

Mäder neemt ook de jongerentrui over van Bernal. “Ik ben heel blij voor hem. Ik vind hem een hele goede coureur en hij verdient dit echt. Ik weet nog niet zeker of ik vol gas ga in de tijdrit op zondag. We gaan het zien. Ik heb echt geen idee. Als ik voor het podium had gevochten dan had ik dat sowieso gedaan, maar nu... Ik wil gewoon naar huis, rusten.”