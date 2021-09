🎥 Lotte Kopecky wint slotrit van Ciratizit Challenge by La Vuelta, Nederlandse eindzege

Lotte Kopecky heeft de laatste rit van de Ciratizit Challenge by La Vuelta gewonnen. De eindzege is voor Annemiek van Vleuten.

Op de slotdag trok het peloton naar Santiago de Compostela. Op de laatste klim van de dag in de slotkilometer leek Thomas op weg naar de eindzege.

Elisa Longo Borghini ging op en over Thomas, maar kreeg ook Lotte Kopecky mee. In de sprint had Longo Borghini echter geen verhaal tegen onze landgenote.

Van Vleuten pakte de eindzege zonder nog bedreigd te worden in de slotrit. Ze hield meer dan anderhalve minuut voorsprong over op Marlen Reusser. Elise Chabbey werd derde.