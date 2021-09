Amerikaan soleert naar dubbelslag en neemt leiderstrui van Wout van Aert over

Het is voorlopig slechts één dag in de leiderstrui geworden voor Wout van Aert. De Amerikaan Robin Carpenter gaat naar de leiding in de Tour of Britain. De vroege vluchter bleef voorop en schonk Rally Cycling dubbel succes.

Met Wout van Aert als leider trok het peloton zich op gang op weg naar Exeter. Vijf aanvallers gingen in het offensief en bij het aanvatten van de laatste dertig kilometer reden nog twee van hen voorop: Jake Scott en Robin Carpenter. Met nog altijd een voorgift van vier minuten wachtte voor hen beiden een gouden kans op een ritzege. Carpenter was de sterkste van de twee en liet zijn kompaan achter. Vol overtuiging zette de Amerikaan door, met de bedoeling een 25 kilometer lange solo succesvol af te ronden. HALVE MINUUT VERSCHIL AAN DE AANKOMST Een aantal ploegen schoten alsnog wakker en brachten de achtervolging op gang. Op vijf kilometer van de aankomst werd Scott ingelopen. Carpenter had dan nog een voorgift van iets meer dan twee minuten. De oerkreet was op zijn plaats aan de finish: de kloof met het peloton was daar ruim een halve minuut. Genoeg om de leiderstrui over te nemen van Van Aert.