De balans na 3 weken Vuelta: Roglič en Jakobsen hebben de trui die ze wilden, Bernal moest trui nog afstaan op einde

Drie weken Vuelta zijn achter de rug, de truien zijn uitgedeeld. Primož Roglič, Fabio Jakobsen, Michael Storer en Gino Mäder zijn de gelukkigen die met een speciale trui naar huis gaan. Enkel in het jongerenklassement was er in de laatste dagen nog een wijziging aan de top.

Primož Roglič maakte zijn status als topfavoriet voor het algemeen klassement helemaal waar en hield alles drie weken piekfijn onder controle. In de sprints had Fabio Jakobsen eerst nog concurrentie van Philipsen. Nadat die de Vuelta moest verlaten, deed Jakobsen er nog een ritzege bij en haalde hij de groene trui binnen. Michael Storer won twee ritten en deed er ook nog eens de bolletjestrui bovenop. RODE TRUI 1. Primož Roglič

2. Enric Mas 4'42"

3. Jack Haig 7'40"

4. Adam Yates 9'06"

5. Gino Mäder 11'33" GROENE TRUI 1. Fabio Jakobsen 250 punten

2. Primož Roglič 199 punten

3. Magnus Cort 161 punten

4. Matteo Trentin 145 punten

5. Enric Mas 120 punten BOLLETJESTRUI 1. Michael Storer 80 punten

2. Romain Bardet 61 punten

3. Primož Roglič 51 punten

4. Damiano Caruso 33 punten

5. Rafal Majka 33 punten Vanaf de derde dag was Egan Bernal de beste jongere. Dat leek zo te blijven voor de rest van de Vuelta, maar de Colombiaan zakte er enigszins door in de laatste bergrit. Omdat ook de beloftevolle Gino Mäder een goede Vuelta reed, geraakte Bernal zijn witte trui zo nog kwijt aan de Zwitser. In de afsluitende tijdrit kreeg Bernal de kloof niet meer goedgemaakt. WITTE TRUI 1. Gino Mäder

2. Egan Bernal 1'54"

3. Juan Pedro López 19'48"

4. Rémy Rochas 40'59"

5. Clément Champoussin 45'56"