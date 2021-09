Ook 37-jarige Italiaan met verleden bij Wanty-Gobert houdt het voor bekeken: "Eerste Tourzege Pogačar emotioneel"

Een aantal renners kondigden onlangs hun afscheid aan. Dan Martin, Delage en nu ook de Italiaan Marco Marcato. de 37-jarige renner van Team UAE. In het verleden koerste die overigens ook twee seizoenen voor Wanty-Gobert. Marcato stopt per direct met koersen.

Geen koersen meer voor hem. Dat heeft Marcato aangekondigd bij BICI.Pro. Door hartproblemen kwam hij dit seizoen sowieso niet vaak meer aan koersen toe en in overleg met de ploeg heeft hij besloten om zijn wielercarrière onmiddellijk stop te zetten.

KLASSIEKE RENNER

Marcato stond tot enkele jaren geleden bekend als een klassieke renner. In de Druivenkoers stond hij drie keer op het podium. Voort waren er ook toptiennoteringen in de Omloop, Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. In 2012 won Marcato Parijs-Tours.

In 2015 en 2016 koerste hij voor Wanty-Gobert, nadien maakte hij de overstap naar UAE, wat zijn laatste ploeg zou worden. "Als ik naar mezelf kijk, is mijn hoogtepunt het winnen van Parijs-Tours. Maar de eerste Tourzege van Pogačar was nog emotioneler."