Wielercontracten: Alpecin-Fenix strikt de Oostenrijker Michael Gogl, Groupama gaat door met 20-jarig klimtalent

Er zijn weer wat wielercontracten voor de volgende jaren afgesloten. Zo gaat Gogl bij Alpecin-Fenix koersen in 2022 en 2023. De Oostenrijker rijdt momenteel voor Qhubeka NextHash. Groupama-FDJ heeft dan weer een nieuw contract gegeven aan Reuben Thompson.

Michael Gogl werd dit jaar zesde in de Strade Bianche. Een renner die daartoe in staat is, verwelkomen ze bij Alpecin-Fenix met open armen. "De ploeg presteert uitstekend. Ik hou van agressief koersen en de filosofie van de ploeg past goed bij mij", verklaart Gogl zijn overstap op de Facebookpagina van zijn volgende werkgever.

"Ik kijk uit naar deze boeiende stap in mijn carrière", vervolgt Gogl. "Ik wil de al supersterke klassieke ploeg nog beter maken, zeker in die zware eendagskoersen." Na passages bij Tinkoff, Trek-Segafredo en het huidige Qhubeka volgt nu dus een periode bij Alpecin-Fenix van minstens twee jaar.

Voor Reuben Thompson moet het als prof nog allemaal beginnen. De 20-jarige renner zit momenteel in de continentale ploeg van Groupama-FDJ. Het nieuwe contract van Thompson geeft aan dat de Nieuw-Zeelander tot 2024 aan de Franse formatie verbonden blijft. In 2023 stroomt de jonge klimmer door naar de eliteploeg.