Julie De Wilde zonder druk op het EK wielrennen

In 2019 pakte ze bij de junioren nog zilver op het WK wielrennen, op het EK van Trento komt ze nu bij de beloften uit.

Het is wat koffiedik kijken wat De Wilde van het EK voor beloften mag verwachten. Er zijn immers geen koersen voor beloften bij de dames, waardoor ze zich niet kan meten.

"Ik hoop dat ik de wattages kan rijden die ik voor ogen heb”, zegt De Wilde. “Ik weet niet wat mijn kansen zijn. Ik reed wel de tijdrit op het BK, maar internationaal heb ik geen idee waar ik sta. Ik volg wel enkele namen van bij de junioren, maar heel veel weet ik niet van mijn concurrenten.”

De Wilde rijdt zowel de tijdrit als op de weg. Van het vlakke parcours van de tijdrit weet De Wilde niet of dat in haar voordeel is. De wegrit bevat wel een bergje en dat ziet ze helemaal zitten.

De Wilde rijdt ook in het veld, maar zal dit seizoen meer rust inlassen. "Normaal gaat de riem er even af na het EK. Vorig jaar startte ik al te snel opnieuw in het veld, reed ik een lange crosswinter en was ik in het voorjaar daarna niet in conditie. Pas tegen de Brabantse Pijl had ik de goede vorm te pakken, maar dat was dus te laat. Die fout wil ik niet meer maken."