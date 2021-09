Nog steeds geen uitsluitsel over najaar Mathieu van der Poel: "Daar wil hij er zeker bij zijn"

Zondag rijdt Mathieu van der Poel mee in de Antwerp Port Epic, om te zien hoe zijn rug reageert in wedstrijdverband.

Van der Poel had verschillende opties voor de komende weken. Trainingen of een hoogtestage zag de Nederlander niet zitten. Het is ondertussen twee maand geleden dat hij nog op de weg koerste.

“Wat zegt die rug na een inspanning in koers? Dat willen we zondag leren”, zegt sportief directeur Christoph Roothooft aan Het Nieuwsblad.

Het is vooral kijken hoe het conditioneel loopt. “Na die val op de Spelen heeft hij nooit meer echt onbezorgd kunnen trainen. Nu eens twee dagen, dan weer drie, en nooit voluit. Dat gaat sporen nalaten.”

Geen WK, maar wel Parijs-Roubaix? Het zou zo maar kunnen. “Al laat Mathieu duidelijk verstaan dat hij er alles aan wil doen om het WK te rijden”, besluit Roodhooft. “Hij mag dan een Hollander zijn, ook voor hem is dit een WK in eigen land.”