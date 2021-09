🎥 Stagiair Van Tricht krijgt compliment en is zelf heel blij na zege: "Sfeer in de ploeg moedigt je aan om alles te geven"

Stan Van Tricht heeft niet veel tijd verspild om zich als stagiair te manifesteren. Zijn zege in Gullegem Koerse onderstreept het talent van de 21-jarige renner die zich bij Deceuninck-Quick.Step mag bewijzen. Ook Van Tricht heeft ondertussen al kennis kunnen maken met die typische Wolfpack-sfeer.

In een filmpje van Deceuninck-Quick.Step komt de winnaar van Gullegem Koerse aan het woord. "Ik was al superblij om hier stagiair te kunnen zijn. Om het nu in deze koers te kunnen afmaken, maakt het nog specialer. De sfeer in de ploeg moedigt je aan om alles te geven in de koers."

Stan Van Tricht was a happy man after sprinting to his first victory in the Deceuninck - Quick-Step jersey 😁 pic.twitter.com/ItOnpN32b5 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) September 7, 2021

"Een grote groep vertrok in het begin van de koers", vertelt Van Tricht het relaas van de wedstrijd. "Met drie man probeerden we de oversteek te maken. Toen we erbij kwamen, voldoende ik dat ik nog kracht in de benen had om aan te vallen in de finale." In de finale reden ze ook weg met zijn drieën. "Je wist dat we wellicht voorop gingen blijven, want het tempo van Pieter Serry was heel goed. Dit was een ideaal scenario."

Serry zag zijn interim-ploegmaat dus van op de eerste rij winnen. "Hij reed een geweldige koers en toonde na die enorme achtervolging wat een grote motor hij heeft. Chapeau!"