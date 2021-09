21-jarige Stan Van Tricht wint al meteen als stagiair bij Deceuninck-Quick.Step

Van Tricht begon het jaar als renner van SEG Racing, maar is sinds 1 augustus stagiair bij Deceuninck-Quick.Step en reed onlangs al de Brussels Cycling Classic. Ook in Gullegem Koerse verscheen hij aan de start namens de WorldTour-ploeg. De kermiskoers kon rekenen op een mooi deelnemersveld.

Van Tricht sloot met een groepje aan bij de oorspronkelijke kopgroep van twaalf renners. In de slotkilometers kwam het tot een beslissende aanval wanneer drie renners uit die groep ontsnapten. Daar waren er twee van Deceuninck-Quick.Step bij: Pieter Serry en Stan Van Tricht. Ceriel Desal van Bingoal Pauwels WB.

Our stagiaire Stan Van Tricht just won #GullegemKoerse from a three-man sprint!

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/r51F0i6NEk