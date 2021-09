Alec Segaert haalt Europese titel met barstje in schouderblad: "Extra motivatie voor WK"

Alec Segaert haalde vanmorgen in het Italiaanse Trento de gouden medaille op het EK tijdrijden voor junioren.

Segaert glunderde met zijn Europese kampioenentrui aan. “Op die lange rechte stukken was het een wedstrijd tegen mezelf rijden en dat ligt me wel. Om het op z'n West-Vlaams te zeggen: ’t was juste mo stampen. Dit is fantastisch”, klinkt het bij de kersverse Europese kampioen.

Nochtans was Uijtdebroeks de favoriet. “Cian was hier de grote topfavoriet en ik wist dat degene die hem zou verslaan dicht bij de titel zou zijn. Dat ik het ben is heel mooi voor mij. Dit resultaat is het omgekeerde van op het BK, toen werd ik tweede na Cian. Het klopt dat ik wat twijfels had, want vorige week viel ik in koers en liep ik een barstje op in m’n schouderblad.”

Het volgende wordt het WK in eigen land. “Het wordt inderdaad weer keihard knallen, net als vandaag. Er zitten weinig bochten in het parcours. Dat het in België is zal nog voor extra motivatie zorgen. Er zullen ook veel supporters van de partij zijn. Dat zal me nog extra vleugels geven.”