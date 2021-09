Een ploeg om van te duizelen: Nederlandse vrouwen met liefst vier ex-wereldkampioenen naar WK in België

Noem het een sterrenensemble, noem het een dream team. De Nederlandse vrouwenploeg op het WK is er eentje om u tegen te zeggen, zoveel is wel duidelijk. Liefst vier ex-wereldkampioenen zijn geselecteerd. Doet één van deze kleppers er dit jaar een wereldtitel bij?

Dan gaat het uiteraard over de wegrit. Wanneer geen enkele topper afzegt, krijg je bij de Nederlandse vrouwen een WK-selectie die barst van de klasse. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Chantal van den Broek-Blaak: allen zijn ze van de partij.

© photonews

Van der Breggen is de regerende wereldkampioene en pakte haar eerste wereldtitel in 2018. Van Vleuten was de beste op het WK van 2019. Van den Broek-Blaak won het WK in 2017. Marianne Vos is al een drievoudig wereldkampioene na haar triomfen in 2006, 2012 en 2013. Andere dames in de selectie: Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters en Demi Vollering.

Drie Nederlandse dames die de WK-wegrit rijden, komen ook in de tijdrit in actie. Dat zijn Van der Breggen, Van Vleuten en Van Dijk. Van der Breggen verdedigt ook hier weer haar wereldtitel. De vierde Nederlandse tijdrijdster is Riejanne Markus.