Intermarché-Wanty-Gobert haalt jonge talenten weg bij Groupama-FDJ en Uno-X

Intermarché-Wanty-Gobert wil een positief vervolg voor zijn sterk seizoen. Met nieuwe jonge talenten als Julius Johansen en Hugo Page, respectievelijk 21 en 20 jaar oud, moet dat mogelijk zijn. Johansen komt over van Uno-X, Page van Groupama-FDJ.

Johansen maakte deel uit van de Deense ploeg die op de voorbije Olympische Spelen zilver behaalde tijdens de ploegenachtervolging. "Ik sta aan de vooravond van een grote wending in mijn carrière, aangezien ik na jaren van focus op de ploegenachtervolging mijn ambitie naar de weg verschuif. Het was belangrijk voor mij om terecht te komen in een team dat het beste uit mezelf haalt", zegt Johansen.

Ook de Fransman Hugo Page gaat dus voor Intermarché-Wanty-Gobert rijden. "Het project had me onmiddellijk gecharmeerd, want het performance team had voor mij al een traject uitgestippeld. Vooral de tijdrit en klassiekers zullen een bijzondere focus krijgen. Het familiale aspect van Intermarché-Wanty-Gobert was eveneens één van de doorslaggevende factoren in mijn beslissing."

CONTRACT TOT 2023

Beide jongeren zetten hun handtekening onder een contract voor twee jaar. Zo zijn ze dus tot het einde van 2023 aan Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux verbonden.